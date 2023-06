Governo, Landini: "Sciopero generale? Diano risposte o non ci fermeremo"

Il leader della Cgil dalla manifestazione di Roma per difendere il diritto alla salute: "Aperti a chi vuole cambiare il Paese, questo governo non vuole parlare con noi". In piazza anche Schlein e Bonaccini

Lo ha detto il leader della Cgil, Maurizio Landini , dal corteo della manifestazione sulla sanità e sulla sicurezza sul lavoro a Roma. "Vedremo - ha aggiunto -, non abbiamo alcuna intenzione di fermarci finché non avremo risultati".

Landini: "Non abbiamo pregiudiziali, questo governo sì" All'evento sono arrivati anche la segretaria dem Elly Schlein e il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. "La piazza è aperta a tutti coloro che vogliono difendere la Costituzione e cambiare il Paese - ha detto il leader della Cgil -. Noi non rispondiamo a questo o a quel governo e partito. Abbiamo le nostre proposte. E' il governo che non sta discutendo con i sindacati. Non siano pregiudiziali, chi ha pregiudizi è questo governo. Non siamo ascoltati".

"Difendiamo il diritto alla salute" In piazza la Cgil è scesa insieme con una rete di circa 90 associazioni riunite nell'assemblea "Insieme per la Costituzione". "Vogliamo difendere il diritto alla salute, anche sul lavoro, e chiedere il rilancio del Servizio sanitario nazionale - ha detto Landini dal corteo -. Basta tagli. Abbiamo bisogno di investire e di non perdere neanche un euro del Pnrr, di fare assunzioni e garantire i servizi sul territorio che sono decisivi. Ci sono 4 milioni di persone che non si curano perché non hanno i soldi, non è accettabile. La situazione sta esplodendo. Sono gli stessi che hanno tenuto in piedi il Paese durante la pandemia".