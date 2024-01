Google licenzia centinaia di persone nel settore pubblicità

Google ha confermato il licenziamento di diverse centinaia di persone all'interno del suo team globale di pubblicità.

"I dipendenti coinvolti dalla procedura - ha spiegato un portavoce - potranno candidarsi per posizioni vacanti all'interno del team o altrove in Google". Il colosso tech non ha menzionato l'intelligenza artificiale generativa come ragione dei licenziamenti, ma è un dato di fatto che l'AI stia rivoluzionando il settore.