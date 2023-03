Gli aspetti chiave ESG da tenere d'occhio nel 2023 secondo RBC BlueBay AM

Ragionando in termini di tematiche ESG, le Nazioni Unite dicono che questo è il decennio dell'azione che “richiede di accelerare le soluzioni sostenibili a tutte le più grandi sfide del mondo, che vanno dalla povertà e il genere al cambiamento climatico, dalle disuguaglianze fino a colmare il divario finanziario. In un anno che si è aperto all'insegna delle diverse crisi economiche e geopolitiche, My-Linh Ngo, Head of ESG Investment, Portfolio Manager, RBC BlueBay Asset Management, ha individuato alcuni aspetti chiave ESG da tenere d'occhio.

CAMBIAMENTI CLIMATICI, LA NECESSITA' DI RIPRENDERE LA CORSA

“Il mondo deve continuare ad affrontare il cambiamento climatico rifocalizzandosi sulla transizione energetica. La conferenza delle Nazioni Unite (COP28) deve riuscire a propiziare una maggiore ambizione per i governi e, a cascata, per le aziende. Oltre alla decarbonizzazione, dovrebbe esserci anche più attività attorno ai temi del finanziamento del clima, dell'adattamento e della garanzia di una giusta transizione nei mercati emergenti e per i soggetti vulnerabili comunità a livello globale” riferisce Ngo. Secondo la quale il mercato obbligazionario sostenibile continuerà a registrare una crescita poiché gli emittenti cercano di attingere al mercato dei capitali per finanziare le ingenti risorse necessarie ai loro sforzi per il clima.

NATURA E BIODIVERSITA', IL TEMA ESG RIVOLUZIONARIO DEL 2022

Il tema ESG rivoluzionario del 2022 è stato il riconoscimento della natura e della biodiversità come rischi sistemici e la loro interconnessione con il cambiamento climatico. La XV Conferenza delle Nazioni Unite sulla biodiversità (COP15) di dicembre a Montreal ha sancito l'impegno a tutelare il 30% di terra e mare entro il 2030 (il cosiddetto ordine del giorno “30x30”). “Ci aspettiamo che nel 2023 aziende, istituzioni finanziarie e governi parleranno di più e prenderanno più iniziative sulla natura e sulla biodiversità in particolare sulla deforestazione e sulle soluzioni “naturali”. È probabile che ci sia anche un aumento delle divulgazioni, dei dati e delle analisi sviluppati negli ultimi due anni in modo da accelerare gli interventi” spiega la Portfolio Manager di RBC BlueBay AM.

LA ‘S' (SOCIALE) DELL'ESG

Ngo chiude l'analisi sui fattori chiave ESG 2023 segnalando la dimensione sociale, perché l'impennata del costo della vita rischia di far aumentare disordini sociali e politici. I governi cercano un compromesso tra un supporto economico e fiscale alle famiglie vulnerabili al carovita e gli oneri del debito cresciuti a dismisura con la pandemia. Oltre agli scioperi dei lavoratori cresce il rischio di perdita di posti di lavoro dal momento che molte aziende rivolte ai consumatori soffrono di un rallentamento della spesa e di maggiori costi industriali. Nel frattempo, la guerra in Ucraina ha ulteriormente colpito le catene di approvvigionamento globali mettendo a dura prova le aziende.

UN IMPORTANTE DRIVER DI LUNGO TERMINE PER I RENDIMENTI

“Il 2023 sarà un altro anno impegnativo per l'universo ESG e dell'investimento responsabile (RI). Continuerà ad esserci molto rumore e confusione: il compito è riuscire a mantenere la concentrazione e mantenere l'obiettivo finale in vista, cioè cercare di integrare le considerazioni ESG al fine di soddisfare gli obiettivi del cliente. Riteniamo che le considerazioni ESG continueranno ad essere un importante driver di lungo termine per i rendimenti degli investimenti con una mitigazione del rischio. Al di là di questo driver principale, incorporare i fattori ESG nella pratica potrebbe avere il vantaggio accessorio di contribuire alla salvaguardia del nostro futuro comune” conclude l'Head of ESG Investment, Portfolio Manager, RBC BlueBay Asset Management.

