Giorgetti: "Voglio costruire credibilità, spread giù di 100 punti"

Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti è intervenuto alla Camera in replica alla discussione sul Piano strutturale di bilancio. "Affrontiamo ogni Manovra con il fardello del debito con i relativi oneri e interessi e io invidio miei colleghi europei che hanno un gravame pari alla metà", ha dichiarato. "E quando io come un mantra continuo a ripetere prudenza, responsabilità e cautela, qualcuno dice 'questo ha il disco rotto': no, non è un disco rotto - ha spiegato - perché io voglio costruire una credibilità a questo governo e a questo Paese che ci permetta come ci ha permesso di abbassare lo spread sul debito pubblico italiano di 100 punti base".