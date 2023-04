Giorgetti: "Stop misure straordinarie, rivedere tutti i bonus casa"

Giancarlo Giorgetti sostiene che "il primo obiettivo del governo è superare gradualmente alcune delle misure straordinarie attuate negli ultimi tre anni e individuare nuovi interventi sia per il sostegno ai soggetti più vulnerabili sia per il rilancio dell'economia".

Nel Def il ministro dell'Economia si sofferma in particolare sui bonus edilizi: "La normalizzazione della politica di bilancio passa anche attraverso la revisione degli incentivi come Superbonus e bonus facciate, che hanno avuto un tiraggio nettamente superiore alle stime. Per questo intendiamo rivedere l'intera materia degli incentivi edilizi".