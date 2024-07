Giorgetti: "Crescita economia Italia in linea con le stime del governo"

La crescita dell'economia italiana si conferma "perfettamente in linea con le previsioni del governo contestate da tutti" e nel solco di obiettivi "realistici e sostenibili". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti aggiungendo che "l'obiettivo non è portare il bilancio in pareggio, ma riportare il saldo primario in pareggio, non creare nuovi debiti al netto del servizio degli interessi, da lasciare ai sempre meno italiani che dovranno onorarlo".