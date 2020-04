Germania, Scholz: "Per ora manca l'unanimità Ue sul Mes, no alla troika"

"Per ora è sul Mes che manca l'unanimità nell'Eurogruppo". Lo ha detto il ministro delle Finanze tedesco, Olaf Scholz. "Per noi è importante che, se si ricorre al Mes, non scatti come 10 anni fa l'invio di commissari e l'arrivo di una troika, con l'elaborazione di un qualche programma - ha aggiunto -. Quello di cui adesso i Paesi hanno bisogno è la solidarietà per salvare posti di lavoro e investire in campo sanitario".