Germania, l'Authority sulle tlc: Huawei può partecipare a corsa 5G

Nonostante le pressioni americane, la Germania non ha intenzione di escludere Huawei dalla corsa per costruire il network 5G tedesco. A chiarirlo è la Bundesnetzagentur (l'Authority di Berlino sulle tlc), il cui numero uno, Jochen Homann, in un'intervista al Financial Times ha detto chiaramente che "nessun fornitore di equipaggiamenti, incluso Huawei, deve o può essere specificamente escluso".