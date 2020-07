Gentiloni: "Più importante decisione economica da nascita euro"

Il commissario Ue per l'Economia Paolo Gentiloni esprime tutta la sua soddisfazione per l'accordo raggiunto a Bruxelles definendo in un tweet quella sul piano NextGenerationEu "la più importante decisione economica dall'introduzione dell'euro". "Per la Commissione che ha proposto il piano, comincia la sfida più difficile - continua Gentiloni -. L'Europa è più forte delle proprie divisioni".