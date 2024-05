20 maggio 2024 10:14

Pnrr, Gentiloni: "Nessun negoziato sui fondi, a decidere è stato un algoritmo"

Il Commissario europeo: "Le quote non sono state trattate dai capi di governo. E non è vero che l'Italia ha portato a casa un sacco di soldi: è il settimo Paese per rapporto fiondi ricevuti e Pil"