Gas, il prezzo sale del 7% a gennaio per 2,5 milioni di vulnerabili

Sale di quasi il 7% a gennaio il prezzo del gas per i clienti vulnerabili rimasti nel regime di maggior tutela.

Secondo l'aggiornamento pubblicato sul sito dell'Arera, il prezzo della materia prima è diminuito da 36,30 a 31,19 euro a Mwh, mentre è tornata a crescere la componente fiscale (Iva e oneri di sistema), non più sterilizzata dopo le impennate seguite allo scoppio della guerra in Ucraina. L'Unione nazionale consumatori calcola rincari di 179 euro l'anno per circa 2,5 milioni di clienti ancora in tutela: over 75, percettori di bonus sociale, disabili, in abitazioni di emergenza a seguito di calamità.