Gas, il prezzo sale: +40% nell'ultima settimana

Il prezzo del gas sul mercato di Amsterdam sale a 52 euro (+13%) al megawattora, evidenziando un rialzo del 40% nell'ultima settimana.

Gli operatori danno la colpa all'effetto combinato dell'annuncio di nuovi scioperi e della perdita sospetta in un gasdotto sottomarino che collega la Finlandia e l'Estonia. Notizia che alimenta la preoccupazione sulla sicurezza delle infrastrutture europee. "I conflitti militari spaventano i mercati", aggiunge un analista, ricordando i timori per "potenziali interruzioni dell'offerta nel Medio Oriente che potrebbe influenzare i flussi sia in termini di spedizioni sia di volumi".