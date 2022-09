Gas, Mite: da interventi e misure volontarie -8,2 miliardi di metri cubi | Riscaldamento ridotto di un'ora al giorno e per due settimane in meno

Lo si legge nel testo diffuso dal ministero della Transizione ecologica . "I limiti di esercizio degli impianti termici sono ridotti di 15 giorni per quanto attiene il periodo di accensione (posticipando di 8 giorni la data d'inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio) e di un'ora per quanto attiene la durata giornaliera di accensione".

-1 grado per riscaldamento -

Tra le misure previste una riduzione di 1 grado per il riscaldamento degli edifici, da 17 con più o meno 2 gradi di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, da 19 con più o meno 2 gradi di tolleranza per tutti gli altri edifici.

All'1 settembre stoccaggi riempiti per circa 83% -

Nel testo si legge inoltre come l'Italia abbia raggiunto "all'1 settembre 2022 un livello di riempimento degli stoccaggi di circa 83%" Il ministero precisa anche che "tale valore, in linea con l'obiettivo di riempimento del 90% e anche superiore, è fondamentale per disporre di margini di sicurezza del sistema gas e affrontare il prossimo inverno".