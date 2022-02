Gas, il prezzo vola sulla crisi in Ucraina: ad Amsterdam a 80 euro Mwh

Il prezzo del gas naturale vola sull'acuirsi della crisi Ucraina: la quotazione sulla piazza di Amsterdam è a 80 euro Mwh con un aumento del 10% dopo essere salita fino a 82 euro con un rialzo del 13,2%.

In rialzo anche le quotazioni di oro e petrolio. In Italia apertura in lieve rialzo per lo spread a 173 punti dai 171 della precedente chiusura, con il rendimento del Btp decennale che scende sotto l'1,9%, all'1,87%.