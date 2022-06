Gas, Cingolani: avanti bene sugli stoccaggi, superato il 55%

"Sale sopra il 55%" la quota di riempimento degli stoccaggi di gas in Italia.

Lo ha annunciato il ministro della Transizione energetica, Roberto Cingolani, spiegando che "gli stoccaggi stanno procedendo con una certa regolarità, leggermente meno di quanto avevamo l'anno scorso di questi tempi, ma negli ultimi giorni con una discreta accelerazione". "E' fondamentale mantenere il nostro cronoprogramma, quindi arrivare a fine anno sopra l'80-85% per metterci in sicurezza per il prossimo inverno. Al momento non c'è un'emergenza, ma dobbiamo monitorare costantemente", ha sottolineato.