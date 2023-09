Gas, scioperi in Australia: si impenna il prezzo (+11%)

Il prezzo del gas s'impenna in avvio di contrattazioni sulla piazza di Amsterdam.

I future Ttf salgono dell'8% a 35,25 euro al megawattora, dopo aver toccato in avvio un rialzo massimo dell'11%. A far schizzare il prezzo del gas sono le notizie che arrivano dall'Australia dove in due impianti di liquefazione del gas di Chevron sono iniziati alcuni scioperi parziali, dopo il fallimento delle trattative tra sindacati e colosso energetico. I due impianti interessati, Gordon e Wheatstone, coprono circa il 7% della fornitura globale di gnl.