Gas, ad Amsterdam il prezzo scende sotto i 100 euro: 97,9 per Mwh

Continua a scendere il prezzo del gas sul mercato di Amsterdam.

A due giorni dall'accordo europeo sul price cap, il metano con consegne a gennaio 2023 viene scambiato a 97,9 euro per megawattora, in calo del 7,3% rispetto alla chiusura di martedì. Per la prima volta da sei mesi la quotazione chiude una sessione sotto quota 100 euro: non accadeva dal 13 giugno 2022, quando un megawattora veniva pagato 95 euro. In flessione anche i futures, che per febbraio sono scesi del 6,5%.