GameStop, bloccate le chat WallStreetBets che hanno colpito gli hedge fund ribassisti

I media americani l'hanno già definita “la rivincita del parco buoi”, riferendosi alla massa di investitori privati che per una volta è riuscito a battere gli hedge fund di Wall Street. La storia è ormai nota, ed è quella dello short squeeze organizzato via social sul titolo di GameStop, che nel giro di pochi giorni è salito del 1700%.

MONITORAGGIO DI SEC E CASA BIANCA

Ovviamente la vicenda ha sollevato un polverone negli Stati Uniti, e ora anche la Casa Bianca sembra volerci vedere chiaro: “Stiamo monitorando attentamente la situazione”, hanno fatto sapere da Washington. E nel frattempo sono partite le prime contromisure contro i “rivoltosi”: sul social Discord le chat WallStreetBets (il gruppo che riunisce gli investitori retail) è stata chiusa con l'accusa di “hate speech” nei confronti dei ribassisti, mentre su Reddit il canale è diventato privato, diminuendone di molto la portata. Anche la SEC, l'equivalente americano della nostra Consob, sta seguendo la vicenda con attenzione, anche per valutare eventuali “rischi sistemici” sul mercato azionario.

MELVIN CAPITAL SI ARRENDE

Grazie al meccanismo dello short squeeze (che abbiamo spiegato in questo articolo) i piccoli investitori sono riusciti a mettere all'angolo diversi hedge fund che avevano assunto una posizione ribassista sul titolo GameStop. Il primo a capitolare è stato Melvin Capital, che ha ufficialmente chiuso la posizione ribassista accusando perdite miliardarie: per capire meglio, Melvin Capital, convinto che il titolo sarebbe sceso e quindi convinto di portare a casa un guadagno, ha dovuto riacquistare le azioni di GameStop che, nel frattempo e contro le previsioni, sono salite di prezzo grazie all'offensiva degli investitori di WallStreetBets.

ALTRE “OFFENSIVE” IN VISTA?

Le conseguenze di questo gigantesco short squeeze, partito con la “scusa” dell'arrivo nel board di Ryan Cohen, considerato in grado di salvare quella che da molti era considerata la Blockbuster dei videogiochi, sono ancora poco chiare. Per il momento i piccoli investitori si godono la vittoria sugli hedge fund ribassisti, e secondo alcune indiscrezioni sarebbero pronti a lanciare un'offensiva simile, a colpi di “call”, su altri titoli oggetto di investimenti speculativi come AMC Entertainment e Bed Bath & Beyond.

