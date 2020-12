G30, Draghi: imprese ad alto rischio per il Covid, urge agire

agenzia

"Le autorità devono agire in fretta, in molti Paesi siamo sull'orlo del precipizio in termini di solvibilità, specialmente per le piccole e medie imprese". L'allarme è di Mario Draghi, intervenuto nella veste di co-presidente del gruppo di lavoro del G30. "Il problema è peggiore di quel che appare - dice Draghi - perché l'aiuto in termini di liquidità e la confusione causata dalla natura della crisi Covid ne stanno mascherando le dimensioni".