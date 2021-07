G20, raggiunto l'accordo sulla tassazione delle multinazionali

dal-web

"Abbiamo raggiunto un accordo storico per un sistema fiscale internazionale più stabile e giusto". Lo si legge nel comunicato finale del G20 di Venezia, in cui ministri delle Finanze e i governatori hanno annunciato l'intesa sulla tassazione delle multinazionali. "La concorrenza fiscale non viene abolita ma in qualche modo regolata", ha precisato il ministro dell'economia Daniele Franco.