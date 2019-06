G20 Fukuoka, crescita bassa, rischi in calo: timori per i dazi

La crescita globale si sta stabilizzando ed è generalmente ritenuta proiettata verso un aumento moderato nel 2019 e nel 2010. Tuttavia, "la crescita resta bassa e i rischi restano orientati verso il basso". Così recita il comunicato finale del G20 finanziario di Fukuoka, in cui si rimarca la preoccupazione per "le tensioni commerciali e geopolitiche" che si "sono intensificate. Continueremo a essere pronti ad agire per prendere ulteriori azioni".