Frena il mercato dell'auto, a ottobre vendite Europa -7,4%

Nei primi dieci mesi dell'anno, infatti, le vendite sono comunque cresciute dell'1,6% rispetto allo stesso periodo di un anno fa, con gli incrementi più consistenti in Spagna (+10,9%), seguita da Francia (+5,7%) e Germania (+1,4%). Cali notevoli in Italia (-3,2%) e gran Bretagna (-7,2%).



Per quanto riguarda il gruppo Fca, a ottobre ha venduto nei Paesi dell'Unione Europea e dell' Efta 66.217 vetture, il 13,3% in meno dello stesso mese del 2017. L'unico brand del gruppo a registrare un dato positivo è Jeep (+12,2%). Nei dieci mesi le immatricolazioni del gruppo sono 891.498, in calo dell'1,8% sull'analogo periodo dell'anno scorso. La quota scende dal 6,9% al 6,6%.