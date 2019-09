Melania Trump suona la campanella a Wall Street... e la Borsa apre negativa

Ad aprire le contrattazioni della nuova settimana borsistica a Wall Street, lunedì è stata la first lady americana, Melania Trump, che ha suonato la campanella che dà il via alle operazioni. La presenza della madrina d'eccezione, però, non ha portato fortuna al listino newyorkese, che ha aperto in territorio negativo. Melania, accompagnata dal primo presidente donna del NYSE, Stacey Cunningham, era presente nell'ambito del suo impegno per promuovere l'iniziativa Be Best, incentrata sul benessere dei giovani contro cyberbullismo e uso di droghe.