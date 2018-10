Calzedonia punta sull Africa e apre una fabbrica in Etiopia

Calzedonia punta sull'Africa e ha deciso di aprire un nuovo stabilimento in Etiopia: si chiama Itaca Textile e conta già mille dipendenti. Ma l'obiettivo è che arrivino a 1500 entro la prima metà del 2019. Sono diverse le iniziative a carattere umanitario volte a far crescere insieme alla fabbrica, inaugurata lo scorso 18 ottobre, anche il territorio: tra queste la creazione di un pozzo per il paese di fronte allo stabilimento e, per tutti i dipendenti, una clinica sanitaria esterna dotata anche di laboratorio e 10 litri di acqua potabile a settimana per persona.

Un grande investimento per il gruppo veronese ma anche un forte impegno sociale verso questo Paese che, ad oggi, rappresenta una realtà in fase di progressiva modernizzazione. La nuova realtà, che oltre a Calzedonia produrrà Tezenis e Intimissimi. Itaca Textile si estende su uno spazio di circa 16mila metri quadrati e ha a disposizione ulteriori due mila metri per le strutture esterne di supporto. Un avamposto nel corno d'Africa per un'azienda che allarga i suoi confini nel mondo.