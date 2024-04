Forbes: aumentano i paperoni nel mondo, Bernard Arnault è il più ricco

Fotogallery - Titanic, la zattera del film che non salvò DiCaprio venduta all'asta per 700mila dollari

Larry Ellison, il fondatore del gigante del software Oracle, è invece al quarto posto.

I miliardari nel 2024 sono 141 in più

Forbes ha individuato 2.781 miliardari in tutto il mondo, cifra mai raggiunta prima. I miliardari sono 141 in più rispetto al 2023 e 26 in più rispetto al record precedente, stabilito nel 2021. Da segnalare l'ingresso nella classifica dell'artista americana Taylor Swift (1.1 miliardi di dollari). Gli Stati Uniti sono, ancora una volta, il Paese con il maggior numero di cittadini miliardari (813) per un valore complessivo di 5.700 miliardi di dollari. In casa Italia si segnala la performance del 53enne Andrea Pignataro, ex trader di Salomon Brothers e fondatore di Ion Group.