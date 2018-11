Fmi: "Pil dell'area euro rallenta, soprattutto Italia e Germania"

"La crescita è rallentata più del previsto nell'area euro, soprattutto in Italia e Germania". E' quanto scritto nel documento preparato per il G20 di Buenos Aires dall'Fmi. "Molte economie avanzate del G20 stanno pianificando un consolidamento fiscale - si legge ancora - ma in alcuni casi è necessario uno sforzo più ambizioso. Questo è particolarmente importante in Italia, dove il debito è già alto".