Fmi: "L'economia dell'Eurolandia cresce, rischi geopolitici"

L'economia dell'area euro sta recuperando rapidamente, con il Pil che ha raggiunto i suoi livelli pre-crisi alla fine del 2021. Lo afferma il Fondo monetario internazionale, sottolineando che il recupero è legato all'elevato livello di vaccinazione anti-Covid e alle forti politiche di sostegno all'economia. Si stima che il Pil di Eurolandia crescerà del 3,9% nel 2022 del 2,5% nel 2023, per poi aumentare dell'1,7% l'anno successivo. L'aumento delle tensioni geopolitiche "pone tuttavia un nuovo rischio al ribasso per la crescita e un rischio al rialzo per l'inflazione".