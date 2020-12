Fmi: "Eurozona ancora incerta per la pandemia, non ritirare gli aiuti"

ansa

La seconda ondata di Covid e le necessarie misure per contenerla peseranno sull'economia dell'Eurozona nel breve termine. A meno che la dinamica della pandemia non cambi nei prossimi mesi, l'attività economica dovrebbe recuperare più gradualmente di quanto previsto. Lo afferma il Fmi mettendo in evidenza che la nuova ondata richiede ulteriori aiuti nazionali e che "gli stimoli non vanno ritirati in modo prematuro".