Fmi: "Economia globale in una fase delicata, subito riforme"

Le tensioni commerciali e geopolitiche e l'incertezza politica hanno causato un "rallentamento della crescita" con l'economia globale che, dopo due anni di espansione sostenuta, "è entrata in una fase delicata". Lo afferma il direttore generale del Fondo monetario internazionale Christine Lagarde precisando che in questo contesto è "imperativo attuare riforme strutturali per rafforzare la produttività e la crescita di medio termine".