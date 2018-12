Fitch taglia stime del Pil italiano: nel 2018 a 1% e nel 2019 a 1,1%

Fitch taglia le stime di crescita dell'Italia dall'1,2% all'1% nel 2018 e dall'1,2% all'1,1% nel 2019 "a causa dell'incertezza politica domestica e dei timori per il commercio globale". L'agenzia di rating, si legge nel Global Economic Outlook, nutre dubbi sul fatto che l'allentamento fiscale possa spingere il Pil nel 2019, sia "per le incertezze sui dettagli dell'implementazione" sia "per i probabili bassi impatti moltiplicatori di alcune misure".