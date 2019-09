Fisco, Uil: la priorità è tagliare letasse a lavoratori e pensionati

"Il nuovo governo deve assolutamente ridurre la pressione fiscale nel nostro Paese". Lo ha detto il segretario confederale della Uil, Domenico Proietti. "Il taglio delle tasse deve essere fatto in via prioritaria nei confronti dei lavoratori dipendenti e pensionati - aggiunge - deve essere robusto e significativo, solo così si può favorire un rilancio dei consumi e un conseguente beneficio per le attività produttive".