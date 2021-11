Fisco, Uil: aumentare detrazioni, adesso riforma non efficace

ansa

"Il taglio delle tasse previsto dalla legge di Bilancio deve essere realizzato attraverso un aumento delle detrazioni per lavoratori dipendenti e pensionati. Solo in questo modo si avrà un risultato significativo per milioni di italiani". Lo afferma il segretario confederale della Uil, Domenico Proietti, sottolineando che "l'ipotesi che circola in queste ore di una revisione delle aliquote e degli scaglioni Irpef non risponde a questa esigenza".