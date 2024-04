Fisco, viceministro Leo: bonus 100 euro è primo tassello, poi le tredicesime

La misura interesserà un milione di famiglie. "Consolidare le tre aliquote Irpef" e "misure per il ceto medio" tra gli obiettivi per il 2025

Lo ha affermato il viceministro al Mef, Maurizio Leo , illustrando il decreto legislativo su Irpef e Ires approvato dal Consiglio dei ministri. "Non è che abbiamo una visione strabica. Prestiamo attenzione anche al lavoro dipendente, che ha numeri molto più rilevanti e bisogna quindi trovare equilibrio per le coperture", ha aggiunto.

Il bonus da 100 euro che arriverà nel 2025 per i redditi bassi "è il primo tassello cui seguirà, trovando le relative risorse, l' intervento per le tredicesime ".

Tgcom24

Chi potrà beneficiare del bonus Il bonus da 100 euro, ha spiegato Leo, "è una misura temporanea, perché l'obiettivo è la detassazione delle tredicesime, come dice la legge delega". Ne potranno beneficiare "famiglie che hanno 28mila euro di reddito di lavoro dipendente, considerando anche il reddito complessivo del 2024". Si tratta di "circa 1-1,1 milioni" di nuclei e sarà erogato anche "a famiglie monogenitoriali che già usufruiscono della detrazione per un figlio a carico". Il bonus potrà scattare prima delle dichiarazioni 2025: "Problemi non ce ne sono perché, più che alla dichiarazione dei redditi, bisognerà fare riferimento al sostituto d'imposta perché le somme verranno erogate in aggiunta, a gennaio, previa dichiarazione".

La superdeduzione al 120% "La superdeduzione al 120% - ha spiegato Leo - è già prevista nel secondo decreto legislativo già pubblicato in gazzetta ufficiale per le aziende che creano nuova occupazione a tempo indeterminato. Quello che si doveva fare è il decreto di attuazione e si sta procedendo a un decreto interministeriale Giorgetti-Calderone per regolarne la disciplina con effetto retroattivo per le assunzioni dal gennaio 2024".