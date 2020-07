Fisco, la fattura cartacea non va in pensione: va conservata nonostante quella elettronica

Quattrocentoundici pagine... per non cambiare. La fattura cartacea, infatti, non va in pensione, ma come spiegato dall'Agenzia delle Entrate nell'ultima mega circolare, la numero 19, va conservata insieme a quella elettronica, con l'obbligo per il contribuente di verificare che coincidano. Il documento redatto dal Fisco dà chiarimenti sulle varie tipologie di deduzioni e detrazioni Irpef nonché sulle procedure da porre in essere per l'apposizione del visto di conformità.