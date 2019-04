Fisco, in arrivo aiuti per chi riapre negozi nei piccoli Comuni

In arrivo aiuti fiscali per chi riapre negozi chiusi da almeno sei mesi in Comuni sotto i 20mila abitanti. La commissione Finanze della Camera ha approvato la misura che prevede il rimborso dei tributi comunali per 4 anni. Le risorse a disposizione risultano pari a 5 milioni per il 2010, 10 per il 2021, 13 per il 2022 e 20 a decorrere dal 2023. Sono escluse le attività di compro oro, di vendita di articoli sessuali e le sale per scommesse.