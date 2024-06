Fisco, il luglio caldo dei contribuenti: tutte le scadenze

E' uno dei mesi più caldi nel rapporto fisco-contribuenti. Tasse e adempimenti a partire dal primo luglio, giorno di termine per il versamento del saldo delle imposte relative al 2023 per le persone fisiche e del primo acconto per il 2024 utilizzando il Modulo Redditi/Irap. Anche su questo ultimo fronte ci sono però importanti novità previste dall'ultimo decreto legislativo di Riforma fiscale varato dal Cdm.