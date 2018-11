Fisco, fino al 7/12 rottamazione bis: riguarda 345mila contribuenti

Sono 345mila i contribuenti chiamati a pagare entro giovedì 7 dicembre le rate scadute della rottamazione bis delle cartelle per non perdere i benefici concessi dalla legge. Lo ricorda l'Agenzia delle Entrate spiegando che, in caso di mancata regolarizzazione, non si potrà aderire alla prossima sanatoria (la rottamazione ter), approvata dal Senato con il dl Fisco, che dovrebbe avere l'ok dalla Camera senza modifiche.