Fisco, Corte dei conti: "Evasione diffusa, ampliare i controlli"

L'evasione è ancora un fenomeno diffuso in Italia, per questo, secondo la Corte dei conti, alle banche dati tributarie, sul cui pieno e completo utilizzo permangono difficoltà, dovrebbe essere affiancata "una maggiore frequenza dei controlli, non limitati alle posizioni rilevanti ma caratterizzati da un'azione più estesa". Lo afferma il presidente di coordinamento delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte, Enrico Flaccadoro, nella sua relazione sul rendiconto generale dello Stato 2023. "Guardando all'azione dell'amministrazione tributaria per il recupero del gettito, continuano a essere inferiori ai risultati pre-pandemia (e a ridursi ancora nel 2023) gli accertamenti dell'Agenzia delle entrate: oltre 175mila contro i circa 190mila del 2022 e i 267mila del 2019 (quelli ordinari)", ha detto.