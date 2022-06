Fininvest, crescono i ricavi: utile netto di 360 milioni di euro

Alla base di tali risultati ci sono due principali fattori: la svolta positiva fatta registrare dal quadro economico e finanziario in tutto il mondo dopo la drammatica crisi pandemica, e la capacità che il Gruppo ha avuto di

reagire alla crisi

in modo deciso e tempestivo sul fronte dell’efficienza e del miglioramento dei processi, così da farsi trovare pronto a cogliere le nuove opportunità che la ripartenza complessiva ha generato.

Questo contesto favorevole si riflette in modo significativo sul conto economico del Gruppo, che evidenzia

una crescita dei ricavi di oltre il 10%

un utile di circa 360 milioni di Euro

, un ebit positivo pari a 374 milioni di Euro (con una redditività salita dal 6 a quasi il 10%) e, più che raddoppiato rispetto al 2020.

Inoltre, pur a fronte di importanti investimenti in acquisizioni strategiche effettuati da parte sia di MFE sia di Mondadori, il Gruppo ha registrato nello scorso esercizio un

netto miglioramento della posizione debitoria

, con un avanzo di oltre 250 milioni di Euro. Un dato che certifica una più che rassicurante stabilità finanziaria e che permette di considerare eventuali ulteriori opportunità di crescita.

I ricavi consolidati

del Gruppo Fininvest per l’esercizio 2021 sono stati pari a 3.817,9 milioni di Euro, con un incremento del 10,4% rispetto ai 3.459,1 milioni del 2020 e in sostanziale riallineamento rispetto ai livelli pre-pandemia. Il margine operativo lordo risulta pari a 921,6 milioni di Euro (854,8 milioni di Euro nel 2020).

Il risultato operativo

di Gruppo è positivo per 373,8 milioni di Euro, in netta crescita (+79%) rispetto ai 209,1 milioni di Euro del 2020. L’incidenza sui ricavi sale al 9,8% (nel 2020 era pari al 6%). Il risultato netto consolidato è pari a 360,2 milioni di Euro, più che raddoppiato in confronto ai 141,2 milioni di Euro del 2020 e in netto miglioramento anche sul 2019 (220,3 milioni).

La posizione finanziaria netta

del Gruppo Fininvest al 31 dicembre 2021 (considerando gli adeguamenti al principio contabile IFRS16) presenta un indebitamento di 1.146 milioni di Euro rispetto ai 1.397 milioni del 31 dicembre 2020. L’avanzo finanziario di 251 milioni di Euro è stato realizzato essenzialmente grazie a una generazione di cassa ordinaria positiva per 733 milioni di Euro, cifra più che raddoppiata rispetto a quelle già ragguardevoli del 2020 e del 2019. Nel 2021 il Gruppo ha effettuato investimenti per 760,2 milioni di Euro (601 milioni di Euro nel 2020). Il patrimonio netto consolidato totale al 31 dicembre 2021 risulta pari a 4.892 milioni di Euro.

Il risultato netto civilistico

della Capogruppo Fininvest S.p.A. evidenzia nel 2021 un utile di 361,2 milioni di Euro rispetto alla perdita di 27 milioni dell’esercizio precedente che scontava il venir meno della contabilizzazione dei dividendi delle partecipate a causa della pandemia.