Financialounge.com offre a tutti i suoi lettori il manga della finanza creato da Capital Group

Si chiama “Investire per un futuro migliore” ed è un fumetto in stile giapponese, bello e coinvolgente, pensato soprattutto per chi non ha una conoscenza approfondita dei mercati finanziari. Ecco come scaricarlo gratuitamente

Il settore della finanza, del risparmio e degli investimenti sta evolvendo in modo veloce e innovativo per andare incontro a un mondo che cambia soprattutto nel linguaggio e nella comunicazione. E così un comparto che storicamente appariva in molti casi ostico, complesso e solo per addetti ai lavori, oggi sperimenta vie nuove per arrivare in modo smart al pubblico più vasto, giovanissimi compresi. Sorprendendo positivamente come nel caso di “Investire per un futuro migliore” ovvero temi legati a finanza e investimenti che prendono la forma di un manga. Sì, proprio di un fumetto, curato e coinvolgente.

DA RISPARMIATORE A INVESTITORE

Proprio un manga può così da una parte divertire e dall'altra cogliere l'occasione per far comprendere a un risparmiatore l'importanza di un giusto approccio al tema investimenti. Un'opportunità per capire che non bisogna essere per forza laureati in economia o super ricchi per iniziare a investire. Questo il senso di questa innovativa iniziativa di Capital Group, importante gruppo di riferimento nel mercato dell'asset management, che ha voluto questo manga per tutti, anche e soprattutto per chi non ha una conoscenza approfondita dei mercati finanziari o per chi non ha grossi risparmi. Per iniziare in modo facile e divertente a comprendere pochi ma importanti e utili concetti di base.

LA STORIA

In “Investire per un futuro migliore” c'è una consulente finanziaria, si chiama Narumi Kanemochi ed è proprio lei che guiderà una coppia di ragazzi alla scoperta di alcuni concetti base per iniziare a pianificare il proprio futuro. Molti ragazzi che leggeranno potranno così ritrovarsi in tutto questo. Imparando in un modo davvero nuovo.

COME SCARICARE IL MANGA DELLA FINANZA

Financialounge.com ha aderito all'iniziativa di Capital Group per mettere a disposizione di tutti i suoi lettori questo fumetto. Il manga si scarica in modo facile, veloce e totalmente gratuito, basta cliccare sul seguente link: CLICCA QUI PER SCARICARE SUBITO E GRATIS IL MANGA “INVESTIRE PER UN FUTURO MIGLIORE"

