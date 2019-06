Fca-Renault, il gruppo francese rinvia la decisione | Fiat Chrysler ritira la proposta di fusione

"Il Cda - fa sapere Renault in una nota - non è stato in grado di prendere una decisione a causa dell'auspicio espresso dai rappresentanti dello Stato francese di rinviare il voto ad un consiglio ulteriore". Il governo francese, che detiene una partecipazione del 15% in Renault, si era detto favorevole alla fusione ma aveva allo stesso tempo espresso una serie di condizioni per dare il suo via libera all'operazione.



In particolare Parigi chiedeva garanzie sulla governance, sulla sede della newco, sul futuro degli stabilimenti francesi e dei suoi lavoratori pressato anche dal sindacato CGT che si è detto contrario alla fusione. Secondo il Wall Street Journal, inoltre, due rappresentanti di Nissan nel consiglio di amministrazione di Renault avrebbero ritirato l'appoggio alla proposta di fusione, alimentando i dubbi sull'impegno di Nissan a salvaguardare l'alleanza con Renault se la fusione andasse avanti.



La notizia della fumata nera ha fatto crollare i titoli Fca a Wall Street nelle contrattazioni after hours: dopo la mezzanotte italiana perdono il 3,71%.