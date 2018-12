Fca, a Mirafiori un anno di cassa integrazione straordinaria

Un anno di cassa integrazione straordinaria per ristrutturazione, dal 31 dicembre 2018 al 29 dicembre 2019, allo stabilimento torinese Fca di Mirafiori. Il provvedimento, comunicato dall'azienda alle organizzazioni sindacali, riguarda circa 3mila lavoratori. Gli ammortizzatori sociali saranno utilizzati per l'avvio produttivo della 500 Elettrica, per la formazione dei lavoratori e per fronteggiare il calo delle commesse di tre modelli Maserati.