Famiglie, Istat: crescono reddito, potere d'acquisto e risparmio | Nel 2023 inflazione al 5,7% dall'8,1% del 2022

Aumenta la propensione al risparmio

L'aumento della propensione al risparmio, in particolare, deriva da una crescita nominale della spesa per consumi finali meno sostenuta rispetto a quella registrata per il reddito lordo disponibile (+1,2% e +1,8%, rispettivamente, in termini nominali). Infine, il tasso di investimento delle famiglie consumatrici si è attestato all'8,0%, 0,1 punti percentuali più basso rispetto al trimestre precedente, a fronte di una crescita degli investimenti fissi lordi dell'1,0% e del già segnalato aumento del reddito lordo disponibile.