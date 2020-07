Facebook, WhatsApp e Instagram diventeranno un'unica chat integrata

A marzo Mark Zuckerberg aveva ipotizzato di far comunicare le chat di Facebook, WhatsApp e Instagram tra loro, varando una piattaforma di messaggistica cross-social. Nei giorni scorsi uno sviluppatore italiano ha scovato, nei codici delle versioni beta delle tre app, indizi del progetto in corso.

MESSAGGI DA FACEBOOK MESSENGER A INSTAGRAM

L'idea di Zuckerberg è permettere agli utenti di comunicare, con un unico messaggio, tra le diverse app di messaggistica legate ai social. Per esempio, da Facebook Messenger sarà possibile inviare un messaggio a un utente che non ha un profilo Facebook ma utilizza Instagram.

LA “SCOPERTA” DI UNO SVILUPPATORE ITALIANO

Nella versione beta di Instagram studiata dallo sviluppatore Alessandro Paluzzi si può leggere la voce “Get Messenger in Instagram”, una funzionalità che nelle versioni in uso è assente. Ma lo stesso Paluzzi, sempre su Twitter tramite il profilo @alex193a, ha svelato altri dettagli che fanno pensare all'integrazione di WhatsApp.

COSA CAMBIA SU WHATSAPP

In pratica, Facebook (proprietaria di Instagram e di WhatApp) vorrebbe dare la possibilità a un utente che usa WhatsApp di inviare messaggi anche ai contatti su Facebook e Instagram. Le chat resterebbero protette con la tecnologia utilizzata attualmente da WhatsApp per il criptaggio. Attualmente non si conoscono i tempi di una possibile integrazione tra le piattaforme di messaggistica.

IL NODO PRIVACY

Ma ovviamente, come fanno notare in molti, l'integrazione e lo scambio tra diversi social porterebbe in primo piano questioni legate alla privacy. Ovviamente, dopo lo scandalo Cambridge Analytica, Zuckerberg non potrà permettersi altri passi falsi in tema di protezione dei dati personali.

