Fabbisogno, Mef: "Il 2018 si chiude a 45,5 miliardi di euro"

Il fabbisogno del settore statale nel 2018 si è chiuso a 45,5 milioni di euro, registrando un calo di circa 6.600 milioni rispetto al 2017. Lo comunica il ministero dell'Economia e delle Finanze, segnalando che il dato del 2017 è però stato influenzato dai 10.200 milioni erogati per il salvataggio delle banche e la tutela dei risparmiatori. Al contempo erano stati incassati circa 1.200 milioni dal fondo Ue come contributo per le zone colpite dal sisma.