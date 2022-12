Ex Ilva, Urso: "Il governo non vuole statalizzarla"

Il governo non vuole la statalizzazione dell'ex Ilva.

Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, nel corso di un'audizione in Parlamento. "Abbiamo un confronto attivo con l'azionista privato. Lo Stato - ha sottolineato Urso - è entrato nel capitale col 38% e dovrebbe salire al 60% nel maggio del 2024. Un statalizzazione già decisa e programmata nel tempo, ma noi non siamo d'accordo. Il nostro obiettivo è confrontarci con le parti per giungere a una ricapitalizzazione dell'impresa, per avere le ulteriori risorse necessarie alla riconversione industriale".