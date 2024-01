Salta il tavolo sull'ex Ilva di Taranto, governo propone aumento di capitale e salita al 66%: ArcelorMittal si rifiuta di investire

Il governo ha proposto ad ArcelorMittal di partecipare ad un aumento di capitale da 320 milioni di euro in Acciaierie d'Italia "così da concorrere ad aumentare al 66% la partecipazione del socio pubblico Invitalia" ma l'azienda si è detta indisponibile a partecipare.

E' quanto avvenuto all'incontro a Palazzo Chigi con ArcelorMittal per discutere il futuro dell'acciaieria ex Ilva di Taranto. "La delegazione del governo - si legge in una nota - ha proposto ai vertici dell'azienda la sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale, pari a 320 milioni di euro unitamente a quanto necessario per garantire la continuità produttiva". "Si è preso atto della indisponibilità di ArcelorMittal e ha rinviato incontro coi sindacati a giovedì 11 gennaio".