Ex Ilva, Palazzo Chigi: pronto un prestito ponte di 320 milioni di euro

Palazzo Chigi fa sapere che è pronto un prestito ponte di 320 milioni di euro per l'ex Ilva.

In una nota diffusa dopo l'incontro con i sindacati si legge infatti che "sarà garantita la liquidità corrente qualora sia avviata la procedura di amministrazione straordinaria" per l'azienda. Si precisa inoltre che "Acciaierie d'Italia il 15 gennaio ha presentato istanza presso la Camera di commercio di Milano per la composizione negoziata" mentre "Invitalia ha inviato una lettera ad Acciaierie d'Italia holding e Acciaierie d'Italia per chiedere la verifica dei presupporti per avviare le procedure per l'amministrazione straordinaria".