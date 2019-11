Ex Ilva, Patuanelli: ArcelorMittal ci prende in giro, piano sbagliato

Il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli accusa ArcelorMittal di "prendere in giro lo Stato" e attacca: "Hanno deciso di andarsene da Taranto ancora prima del cambio di governance che ha il compito di traghettare la proprietà indiana fuori dall'Ilva". "Il loro piano industriale - chiarisce - è stato disatteso nei numeri, nella prospettiva di rilancio e non ha proiezione futura per errori macroscopici".