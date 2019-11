Ex Ilva, Conte: "Difenderemo 9mila famiglie e l'indotto"

All'ex Ilva in gioco non ci sono solo "novemila famiglie, ma c'è tutto un indotto molto più cospicuo". E' quanto sottolinea Giuseppe Conte dopo l'annuncio dell'addio all'impianto di Taranto da parte di ArcelorMittal. "Faremo di tutto - avverte il premier - per difendere gli investimenti produttivi e questa comunità di persone che lavorano anche nell'indotto".